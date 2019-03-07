المملكة تناشد قائدي السيارات بالالتزام بهذه التعليمات للسلامة

الخليج ٣٦٥ نت – ناشدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قائدي السيارات، بضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة، وأهمها: عدم استخدام الجوّال أثناء القيادة والحرص على استخدام حزام الأمان.

وأشارت إلى أنه طبقاً للإحصائيات، فقد تسبب استخدام الجوّال في وقوع أكثر من 161242 حادثاً سنوياً في المملكة، وأضافت أن نسبة الحماية التي توفرها الوسائد الهوائية تُخفض من نسبة الوفيات بمقدار 12%، بينما نسبة الحماية التي يوفرها حزام الأمان من 40% إلى 60%.

كما ألزمت الهيئة السيارات بدءاً من موديلات 2018، بضرورة احتوائها على أنظمة السلامة، وهي:

الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي.

نظام منع انغلاق المكابح (ABS).

نظام الثبات الإلكتروني (BOS).

نظام الثبات الإلكتروني (ESC).

نظام مراقبة ضغط الإطار (TPMS).

كما اعتمدت الهيئة عدد من المواصفات للمقطورات والفحص الدوري والسيارات المعدلة، وعيون القطط والعلامات العاكسة للضوء للسيارات والرقائق اللاصقة لنوافذها، ومواد علامات ودهانات الطرق، بالإضافة إلى إصدارها لعدد من اللوائح الفنية السعودية التي تتعلق بجوانب السلامة في السيارات، مثل: