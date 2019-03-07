تدشين ليموزين بوتين في جنيف لتنافس رولزرويس وبنتلي

الخليج ٣٦٥ نت – ستواجه بنتلي ورولز رويس منافسة قريبة من سيارات اوروس سينات ليموزين وسيدان الروسية، واللتان يتم عرضهما حالياً في جنيف.

وتستوحي السيارتان التصميم من رولز رويس، كما كان لهما دور بارز في حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي.

نبدأ بالليموزين المدرعة التي يصل طولها إلى 6,630 مليمتر وقاعدة عجلاتها الضخمة 4300 مليمتر، ما يجعل أكبر بكثير من نسخة قاعدة العجلات الطويلة لرولز رويس فانتوم، وحتى مايباخ 62.

سينات سيدان في المقابل أصغر بكثير ولكن تظل ذات حجم معقول، بطول 5630 مليمتر وقاعدة عجلات 3300 مليمتر، وتأتي السيارتان بداخلية بالغة الفخامة بجلود فاخرة وزخرفات خشبية ومعدنية وتقنيات متطورة، مع لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية واسعة وشاشتين خلفيتين للترفيه.

وتستمد السيارتان القوة من مولد طاقة هجين بمحرك V8 بقوة 590 حصان وعزم دوران 880 نيوتن.متر، ما يسمح للسيدان بالتسارع إلى 100 كم\س في 6 ثواني، مع وصول الليموزين لنفس السرعة في 9 ثواني تقريباً.

من ناحية السلامة فتأتي سيارات السينات بعدد واسع من أنظمة مساعدة السائق كما هو متوقع، مثل كبح الطوارئ التلقائي ونظام لتفادي الارتطام بتقنيات التعرف على المشاة، والتحذير من النقطة العمياء والتعرف على علامات الطريق.

وستبدأ شركة اوروس بتسلم الطلبيات، وإن كانت عمليات الإنتاج محدودة للغاية حالياً، مع نية فتح مصنع جديد قريباً لرفع الإنتاج إلى 5,000 وحدة سنوياً.