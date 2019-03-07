كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سكودا تكشف عن سيارتها الاختبارية الكهربائية "Vision IV" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت سكودا الدخول في الفئة التي تجمع ما بين SUV والكوبيه، حيث كشفت عن Vision IV الاختبارية الكهربائية في جنيف.

الواجهة الأمامية فيها شبكة تهوية مغلقة مع غطاء محرك عضلي ومصد أمامي بتصميم حاد نوعًا ما، غطاء السقف مائل، مع مصابيح خلفية LED على شكل C، وشريط ضوئي خلفي آخر يصل بين المصابيح الخلفية.

تتوفر في Vision IV جنوط 22 إنش محسّنة تم ضبطها لأعلى درجة أداء إيروديناميكية، ولا يوجد فيها مرايا جانبية تقليدية حيث استبدلت بكاميرات، والأبواب تخلت عن المقابض.

أما المقصورة الداخلية فأهم تفاصيلها لوحة القيادة المكونة من طبقتين، و مقود ثنائي يحمل اسم العلامة في المنتصف ولوحة عدادات رقمية.

تستند Vision IV على قاعدة عجلات MEB الكهربائية من مجموعة فولكس واجن، بمحركين كهربائيين كل واحد على محور، مدعوم ببطارية ليثيوم أيون بمدى 500 كم.