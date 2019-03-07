كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة بيجو الفرنسية، عن اعتزامها التوسع في مجال السيارات الكهربائية والهايبرد، وذلك في إطار مساعيها للحد من العوادم الغازية الملوثة للبيئة والتي تتسبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، تنفيذاً لأهداف الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة، إنها بصدد طرح نسخ كهربائية أو هايبرد من جميع طرز سياراتها الحالية التي تعمل بالوقود التقليدي.
ورغم أن السيارات الكهربائية تمثل 10% من حجم إنتاج الشركة، إلا أنها أنها تسعى لتجنب الغرامات
وأكدت الشركة، أن الخريف القادم سوف يشهد بداية ظهور لأول إنتاج للمشروع الضخم، الخاص بتحويل الطرز الحالية لكهربائية، موضحة أن البداية سوف تكون مع أيقونتة بيجو 208.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خطة "بيجو" الفرنسية لتفادي غرامة الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.