تعرف على خطة "بيجو" الفرنسية لتفادي غرامة الاتحاد الأوروبي

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة بيجو الفرنسية، عن اعتزامها التوسع في مجال السيارات الكهربائية والهايبرد، وذلك في إطار مساعيها للحد من العوادم الغازية الملوثة للبيئة والتي تتسبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، تنفيذاً لأهداف الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة، إنها بصدد طرح نسخ كهربائية أو هايبرد من جميع طرز سياراتها الحالية التي تعمل بالوقود التقليدي.

ورغم أن السيارات الكهربائية تمثل 10% من حجم إنتاج الشركة، إلا أنها أنها تسعى لتجنب الغرامات

التي من المفترض أن يطبقها الاتحاد الأوروبي، على الشركات المخالفة حال عدم ألتزامها بأهدافه، وفقاً لما جاء بالبيان.

وأكدت الشركة، أن الخريف القادم سوف يشهد بداية ظهور لأول إنتاج للمشروع الضخم، الخاص بتحويل الطرز الحالية لكهربائية، موضحة أن البداية سوف تكون مع أيقونتة بيجو 208.