بوجاتي عثرت على طريقة تمنع سياراتها من قتل “الطيور”

الخليج ٣٦٥ نت – ستظل بوجاتي فيرون أيقونة خالدة بعالم السيارات كأول موديل من الصانعة الفرنسية بعد استحواذ فولكس واجن عليها، حيث كانت السيارة الأساسية للعلامة لأكثر من 10 أعوام حتى استبدلتها بوجاتي شيرون، ولكن فيرون لم تكن بلا عيوب، فقد كانت أحد أول مشكلاتها التي تم حلها في النسخ الأحدث هو الشبك الأمامي.

تأتي بوجاتي شيرون مع شبك تيتانيوم، في حين كان موديل فيرون تمتلك شبك مصنوع من الألمنيوم، وقد قامت مجلة carbuzz الأمريكية مؤخراً بخوض لقاء صحفي مع مدير تصميم بوجاتي، اخيم انشايت، للحديث حول فلسفة تصميم الشركة والسبب الكامن حول اختيارها للمواد التي تصنع منها سياراتها.

يقول اخيم أن أحد أكبر مشكلات فيرون في بدايتها كان اصطدام الطيور بها عند قيادتها بسرعة 400 كم/س، مما كان يؤدي لاختراق هذه الطيور للشبك الأمامي وثقب المبرد الذي ينتج عنه حدوث تسريبات لاحقاً، وهنا قررت الشركة جعل الشبك الأمامي مصنوع من التيتانيوم لتفادي هذه المشكلة وحماية المبرد بشكل أفضل.

كانت بوجاتي فيرون بمثابة فئة جديدة كلياً من السيارات بالنسبة لمجموعة فولكس واجن في ذلك الوقت، حيث تعلمت من تطويرها الكثير، وقامت لاحقاً بتبديل شبك فيرون الألمنيوم بآخر مصنوع من التيتانيوم بنسخها الأحدث.

هذا وقد استمرت بوجاتي بعد ذلك بصنع شبك سياراتها الأمامي من التيتانيوم، ما يتضمن كافة موديلات العلامة الأخرى مثل ديفو ولافواتيور نوار التي تم الكشف عنها منذ يومين بسعر 71 مليون ريال.