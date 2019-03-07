“تقرير” تعرف على معدل استهلاك وقود سيارات جي ايه سي

الخليج ٣٦٥ نت – تأسست جي ايه سي بعام 1955 منذ 64 عاماً كي تصبح الآن سادس أكبر صانعة سيارات على مستوى الصين، وتتعاون مع الشركات العالمية في صنع سياراتهم مثل هوندا وفيات وتويوتا وميتسوبيشي وايسوزو، بما يثبت قدرتها الفائقة على تصنيع وتصميم وتجميع السيارات بشكل عالي الجودة يتفق مع معايير مختلف العلامات العالمية، حيث تتاح العديد من سياراتها الآن في المملكة لدى وكيلها الحصري، الجميح للسيارات، فدعونا نستعرض معدلات صرفية الوقود الخاصة بهم جميعاً.

ما بين عامي 2013 إلى 2018، حصلت جي ايه سي على المركز الأول في دراسة وكالة J.D POWERS الأمريكية لأبحاث معدلات الجودة الأولية في الصين بين كافة العلامات الصينية الأخرى، وهو ما يشير لمدى تميز أداء سيارات العلامة، إضافة لحصولها على أعلى معدل رضا عملاء لمدة عامين على التوالي، مما يعبر عن معايير جودة الإنتاج وخدمات المبيعات العالية لدى جي اي سي.

جي ايه سي GA3S

تأتي GAS3 على هيئة سيدان اقتصادية صغيرة بصرفية وقود جيدة للغاية تبلغ 16.6 كم/لتر، وذلك عبر محركها من نوع 4 سلندر 1.6 لتر ذو قوة 120 حصان.

جي ايه سي GA8

أما عن GA8 فهي سيدان فاخرة كاملة الحجم متاحة حالياً بسعر يبدأ من 84,800 ريال من الوكيل الجميح للسيارات ضمن عرض خاص، حيث تمتلك محرك 4 سلندر 2 لتر بقوة 198 حصان مع العديد من المميزات والتقنيات الفخمة، ويبلغ معدل صرفيتها 14 كم/لتر.

جي ايه سي GS4

في فئة الكروس أوفر المدمجة، نجد GS4 ذات الديناميكية العالية والكفاءة المتميزة، حيث أن محركها من نوع 4 سلندر تيربو 1.5 لتر ذو قوة 152 حصان يقدم صرفية بنزين جيدة للغاية قدرها 15.3 كم/لتر، وهي تتوفر أيضاً حالياً لدى الوكيل الجميح للسيارات بعرض خاص لتبدأ أسعارها عند 57,800 ريال وصولاً إلى 69,900 ريال لأعلى فئة.

جي ايه سي GS7

لم تتوفر هذه الـSUV متوسطة الحجم للبيع بعد عبر الوكيل، رغم أنه سيتم طرحها قريباً بمقصورة رحبة ذات 5 مقاعد تكفي كافة أفراد العائلة، وسوف تأتي GS7 مع محرك 2 لتر ذو قوة 201 حصان ذو كفاءة استهلاك تبلغ 12.7 كم/لتر بدفع أمامي.

جي ايه سي GS8

تعد SUV GS8 متوسطة الحجم هي أكبر سيارات علامة جي ايه سي، حيث تضم مقصورة فائقة الرحابة ذات 7 مقاعد، بجانب محرك 4 سلندر تيربو 2 لتر بقوة 201 حصان مع أعلى مواصفات التقنيات والأمان وصرفية بنزين بمعدل 12.2 كم/لتر، وهي تتوفر حالياً لدى الوكيل الجميح للسيارات بأسعار تبدأ من 89,500 ريال وحتى 99,500 ريال ضمن عرض خاص محدود.