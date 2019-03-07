كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع سعر "أوبل جراند لاند" هذا الشهر.. قائمة بالأسعار الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت سيارة "أوبل جراند لاند" متعددة الاستخدامات، إلى قائمة السيارات الثلاثة عشر التي تراجعت أسعارها في شهر مارس الجاري وتحمل علامات هيونداي وجيب وإم جي وشيري ومازدا وجيلي.

ويقدم وكيل أوبل لعملاء السوق المحلي ثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات من "جراند لاند" تعمل جميعًا بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 163 حصان.

وانخفضت أسعار الفئة الأولى من "جراند لاند" 15.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 475.000 جنيه بدلاً من 490.000 جنيه، وانخفضت الفئة الثانية 20.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 510.000 جنيه بدلاً من 530.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة الأعلى من "جراند لاند" فنالت النصيب الأكبر من التخفيض حيث فقدت 30.000 جنيه دفعة واحدة من قيمتها لتباع بسعر رسمي 550.000 جنيه بدلاً من 580.000 جنيه.