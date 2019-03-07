رولزرويس كولينان “إصدار الملياردير” سعرها 3.3 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت مانسوري للتعديلات مؤخراً مع شركة Billionaire الألمانية للاكسسوارات والملابس فائقة الفخامة كي تصنع نسخة خاصة معدلة من رولزرويس كولينان تحمل اسم إصدار الملياردير، والتي تم تدشينها في معرض جنيف للسيارات مؤخراً.

تأتي الـSUV فائقة الفخامة المعدلة مع خارجية مزدوجة الألوان، بجانب واجهة أمامية معدلة ذات منافذ تهوية أكبر، ناشر جديد، خط بارز بكامل طول غطاء المحرك، عجلات 24 إنش أسفل رفارف ممتدة، ونواشر جانبية.

وبالخلف، نجد جناح علوي متصل بالسقف، فاصل أعلى حقيبة الأمتعة من ألياف الكربون، مع مشتت معاد تصميمه يحمل اثنين من أنابيب العادم على كلا الجانبين.

داخل المقصورة، يغطي الجلد الأبيض أغلب الأسطح المرئية، حيث يظهر اسم مانسوري على المقاعد أسفل شعار Billionaire المثبت بمساند الرأس والأبواب، بجانب تغطية جوانب المقاعد الأمامية ومساند الأذرع الأمامية والخلفية بجلد التمساح.

تضمنت تعديلات مانسوري زيادة قدرها 40 حصان و100 نيوتن.متر لقوة وعزم محرك V12 مزدوج التيربو 6.75 لتر كي يصبح بقوة 611 حصان و950 نيوتن.متر، مما يسمح لرولزرويس كولينان فائقة الفخامة بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من 5 ثوان قبل بلوغ سرعة 280 كم/س القصوى.

هذا وننوي مانسوري وBillionaire صنع 13 نسخة فقط من رولزرويس كولينان إصدار الملياردير بسعر يبدأ من 888,538$ (3.33 مليون ريال).