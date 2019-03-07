كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة سويدية تكشف عن تطبيق يسمح لك بفتح سيارتك من خلال الهاتف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركات سويدية عن خدمة جديدة لصناعة السيارات، وهي عبارة عن تطبيق سيجعل كل شىء في سيارتك يدار بشكل افتراضي من خلال هاتفك.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجي، أطلقت الشركة تطبيق لنظام التشغيل Android و iOS بخدمات بسيطة مرتبطة بالسيارة والتحكم فيها كجزء من إستراتيجية أكبر للتعامل مع كل شيء تقريبًا من هاتفك الذكي، فسيكون هاتفك بمثابة مفتاح، يتم ضبطه بشكل فعال، إلى جانب الضغط على زجاج هاتفك.

كما يمكن شراء السيارة أيضا من خلال التطبيق وليس فقط التحكم فيها بعد امتلاكها، وذلك من خلال الضغط فقط على بعض التعليمات على التطبيق مع تزويد المستخدم بالكثير من المعلومات حول السيارة وطريقة عملها، إذ تتجه الشركات حاليا في كل مكان إلى الحلول الذكية، لتناسب تكنولوجيا الهواتف المتاحة لدى معظم المستخدمين.