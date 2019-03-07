تيسلا: تكنولوجيا جديدة تستطيع إعادة شحن بطارية السيارة الكهربائية خلال 15 دقيقة

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" تطوير تكنولوجيا جديدة ستخفض الزمن اللازم لإعادة شحن بطاريات هذه السيارات إلى حوالي 15 دقيقة.
وذكرت الشركة الأمريكية في بيان عبر الإنترنت أنه إلى جانب تغييرات أخرى، فإن شبكة محطات الشحن الجديدة التي طورتها "تيسلا" باسم "في 3 سوبر تشارجينج" ستخفض الزمن اللازم لشحن السيارات الكهربائية بشدة. وتستهدف "تيسلا" الوصول إلى القدرة على شحن ضعف العدد اليومي الحالي للسيارات التي يمكن شحنها في محطاتها بنهاية العام الحالي.
ومن المقرر بدء العمل في بناء أول محطة من هذه الشبكة الجديدة خلال الشهر المقبل. وبعد إطلاق هذه التكنولوجيا في أمريكا الشمالية، سيتم نقلها إلى أوروبا ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الربع الأخير من العام الحالي بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان "تيسلا".
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