تقطع 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.. "سكودا" تقلب موازين سوق السيارات الكهربائية بـ "Vision iV"

تسعى عملاق صناعة السيارات "سكودا"، للاستحواذ على حصة أكبر من سوق السيارات الكهربائية حول العالم، خاصةً مع إعلان الشركة عن اعتزامها إطلاق سيارتها الجديدة الكهربائية الكروس أوفر "Vision iV"، والتي من المتوقع أن تحدث ضجة واسعة بعد طرحها، لما تتمتع به من

إمكانات غير مسبوقة بحسب ما أعلنته الشركة.

وتعتمد السيارة الجديدة على محركين كهربائيين بعزم 300 حصان، يتوزعان على محوري العجلات الأمامي والخلفي، ونظام دفع رباعي، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

وتستطيع أيقونة سكودا الجديدة الانطلاق من السكون إلى100 كلم/ ساعة في زمن قياسي لايتعدى 5.9 ثانية.

وتحتوي "Vision iV"، على مجموعة من وسائل الأمان في مقدمتها كاميرات توفر للسائق رؤية محيط السيارة بالكامل، وكاميرات للرؤية الليلية، وأنظمة الملاحة وتحديد المواقع، وأنظمة للركن الأوتوماتيكي، ونظام فرملة ذاتية لمنع الحوادث، بالإضافة إلى أنظمة تنبيه للسائق لتجنب الأجسام المختلفة أثناء القيادة.