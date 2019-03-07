“ركاء القابضة” راعٍ رئيسي لبطولة الاتحاد السعودي للكارتينج 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا –أعلنت شركة ركاء القابضة عن مشاركتها كراعٍ رئيسي لبطولة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في سباقات الكارتينج لعام 2019 والتي تقام بدعم الهيئة العامة للرياضة ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمها حلبة “فن إكستريم” للكارتينج في ميدان ديراب خلال الفترة من 26 فبراير حتى 6 أبريل القادم.

وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لشركة ركاء الأستاذ سلمان المالك عن سعادته لهذه الشراكة والتي تعكس الدور المجتمعي الهام للشركة في رفد ودعم المناسبات والأنشطة الوطنية الهادفة.

وقال المالك: “نفخر لرعايتنا هذا الحدث المهم والنوعي، ويسعدنا أن نكون شركاء في بطولة الاتحاد السعودي للكارتينج، والتي ستسلط الضوء على أهمية ممارسة سباقات السيارات في الأماكن المخصصة

لها لسلامة الفرد والمجتمع، لافتاً أن رياضة السيارات تعتبر ثاني أكثر الرياضات شعبية في المملكة العربية السعودية ولها قاعدة جماهيرية واسعة.”

وتابع: “نسعى إلى تعزيز المكانة المرموقة التي وصلت إليها رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية وتتويج عدد من أبطالنا ببطولات عالمية، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المجتمعية في هذه الرياضة، مؤكداً أن البطولة ستشكل منصة هامة في دعم واكتشاف المواهب الوطنية الشابة وستحدث تغييراً إيجابياً في سلوكياتهم بقيادة السيارات.”

ووجه الرئيس التنفيذي لشركة ركاء في ختام حديثه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الرئيس العام لهيئة الرياضة على دعمه المتواصل لجميع الرياضات دون استثناء، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على ما يبذله من جهد في سبيل تطوير رياضة السيارات وتثقيف وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة في الأماكن الآمنة لحمايتهم وحماية المجتمع.