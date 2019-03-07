أنباء عن منح نقطة إضافية لمن يفوز بأسرع لفة في سباق الفورمولا 1 لموسم 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – يخطط مدراء فرق الفورمولا 1 لمنح نقطة إضافية إلى السائق الذي يسجل بأسرع لفة خلال السباق إبتداً من موسم 20019 لإدخال هذا التغيير الجديد في لوائح الاتحاد الدولي لرياضة السيارات.

ونظراً لضيق الوقت في إتخاذ مثل هذا القرار المفاجئ قبيل السباق الإفتتاحي بـ أسبوع، سيتم تقديم مقترح يحدد الأساس المنطقي للتغيير خلال اجتماع يرأسه (WMSC) “المجلس العالمي لرياضة المحركات” (وهي أعلى هيئة ضمن الاتحاد الدولي للسيارات او مايعرف بـ (فيا) التي يتم من خلالها إقرار القواعد واللوائح لسباقات الاتحاد الدولي للسيارات) غدًا في جنيف حيث الموافقة المبدئية للتغيير.

وإذا ما تم التأييد على هذا القرار من قبل المجلس، سيتم طلب التصويت بالأغلبية من مجموعة الإستراتيجية للفورمولا 1 ولجنة الفورمولا 1 بالإجماع عن طريق التصويت الإلكتروني بعدها ليتم إعتماد إضافة نقطة واحدة لمن يسجل أسرع لفة خلال السباق من قِبل المجلس.

ووفقًا لمصادر عديدة، فإن الأبحاث التي أجرتها “مؤسسة ليبرتي ميديا” المالكة لحقوق التجارية في الفورمولا 1 تظهر أن المشجعين وعشاق هذة الرياضة يؤيدون هذا التغيير وذلك للمساهمة في زيادة الإثارة والحماس اثناء التسباق نحو النهاية.

كما أتت ليبرتي ميديا بفكرة منح نقطة واحدة إضافية أيضاً للفائز بقطب الإنطلاق الأول ولكن لم يتم إعتمادها بسبب المخاوف التي درستها المؤسسة وهو في حال إحتاج السائق الى نقطة واحدة لإحراز لقب بطولة العالم للفورمولا 1 ( وهو الأمر الذي بإمكانه فعلها يوم السبت) الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى الانتقاص من سباقات الفورمولا 1. .

ففي عام 2003، لضمن مايكل شوماخر لقب بطولة العالم للفورمولا 1 بأريحية قبل السباق النهائي وذلك بفوزه بـ 5 قطب إنطلاقة خلال التجارب التأهيلية ذاك الموسم، فمن الممكن كان تحديد اللقب في وقت مبكر أثناء منافسته الفنلدني كيمي رايكونن سائق مكلارين-مرسيدس الذي فاز بقطب إنطلاقة واحدة. لذلك، تؤمن ليبرتي ميديا بعدم حسم الألقاب قبل يوم الاحد “ما يحدث في سباق يوم الأحد هو الهدف الأسمى”.

وفي حال إذا لم يتم الاتفاق على التصويت غداً للحصول على نقطة إضافية لمحقق أسرع لفة في هذا العام، فمن المعتقد ان هذا القرار سيتم جزمه وطرحه في موسم 2020 ضمن مجموعة من التغييرات على قوانين بطولة الفورمولا 1 التي ستطرأ في ذالك الموسم.

يذكر أن قانون منح نقطة إضافية للفائز بأسرع لفة كانت تمنح في الفورمولا 1 من عام 1950 الى 1959.

والجدير بالذكر بأن مايكل شوماخر يحمل الرقم القياسي بتسجيله 77 لفة سريعة في مسيرته الاحترافية من سباق جائزة بلجيكا الكبرى لعام 1992 الى سباق جائزة ألمانيا الكبرى لعام 2012 لفريق بينيتون، فيراري و مرسيدس.