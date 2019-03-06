"المنصور" تعلن عن خصومات على أسعار "لانوس" و"أوبترا" و"أفيو"

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة المنصور للسيارات، شبكة موزعيها، بخصم خاص على أسعار عدد من طرازات علامة شيفورليه "لانوس، وأفيو، وأوبترا".

وبلغ الخصم على شيفورليه أوبترا 19600 جنيه لفئة "luxury"، ليصبح سعرها219.900 جنيه، بدلاً من 239.500، فيما أصبح سعر فئة "comfort"، 209.900 جنيه، بدلاً من 228.400 جنيه، بعد تخفيضها بمقدار 18500 جنيه.

كذلك شهدت أسعار شيفورليه أفيو تخفيضاً بلغ 10 آلاف جنيه، ليصبح سعرها 203 ألف جنيه، بدلاً من 213 ألف جنيه.

فيما أصبح سعر شيفورليه لانوس 162 ألف جنيه، بدلاً من 170.400 جنيه، بعدما تراجعت أسعارها بمقدار 8400 جنيه.