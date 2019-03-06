كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازدا تزيح الستار عن "CX-30" أصغر سياراتها الـSUV والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة مازدا الستار بشكل رسمي عن CX-30 أجدد سيارتها الـSUV والمنافسة للسيارات متوسطة الحجم من فئتها.

تأتي مازدا CX-30 بحجم أكبر من CX-3 ولكنها أصغر من CX-5، إذاً لما لم تسمها مازدا CX-4 ببساطة؟ الجواب حسب مازدا أنها تستعمل اسم CX-4 للسيارة في السوق الصيني. تبرير غير واضح من مازدا. وعلى كل حال فإن CX-30 تحمل تصميم مألوف من مازدا بمقدمة رياضية ذات مصابيح حادة وشبك أمامي واسع، في الخلف تأتي السيارة بمصابيح تدمج تصميم المصابيح الدائرية بالمشدودة وتخرج بتصميم مميز.

تحمل السيارة تصميم داخلي أنيق يتميز بشاشة وسطية عائمة مع مجموعة أزرار تحكم بسيطة تحتها وكونسول وسطي تقليدي يضع أدوات التحكم بمتناول يد السائق، ونلاحظ المقود الذي يحمل أزرار تحكم معدنية ولوحة العدادات الرقمية.

لم تكشف مازدا عن تفاصيل المحركات بالضبط، ومن المتوقع أن تحمل السيارة محركات متنوعة تشمل محرك Skyactiv-X ومحركات ديزل وربما فئات M-Hybrid الهجينة.