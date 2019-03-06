اودي Q4 اي ترون الاختبارية تمهد لإطلاق SUV كهربائية ألمانية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أودي عن Q4 اي ترون الاختبارية في معرض جنيف للسيارات، والتي تشارك سماتها مع موديلات اي ترون الكهربائية الأخرى، مع تميزها ببعض الملامح الفريدة من نوعها.

وتاتي مقدمة السيارة بشبكة تهوية فضية كبيرة وفتحات هواء منحرفة مع شارة اي ترون مضيئة في الجزء السفلي من المصد، ومصابيح أمامية نحيفة.

كونها سيارة اختبارية سمح لأودي بوضع عجلات وإطارات ضخمة غالباً لن نراها في الموديل الإنتاجي، بينما في الخلفية نرى شريط ضوئي LED على مدار عرض السيارة، مع شارة اي ترون أخرى مضيئة في الخلف.

بالنسبة لمولد الطاقة فتعتمد Q4 اي ترون على موتورين كهربائيين بقوة إجمالية 301 حصان، مع نظام دفع رباعي كواترو وتسارع لا بأس به إلى 100 كم\س في 6.3 ثانية، وسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 180 كم\س.

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بالطبع من أهم الأشياء في أي سيارة كهربائية هو مداها، وهنا نرى مدى جيد عند 450 كيلومتر لكل شحنة واحدة، مع إمكانية شحن 80% من البطارية في ثلاثين دقيقة.

الداخلية رحبة وتحتوي على مقصورة أودي الافتراضية الأحدث، بشاشة لمسية 12.3 إنش تتكفل بجميع مهام المعلومات الترفيهية وخاصيات السيارة.

ومن المتوقع وصول Q4 اي ترون لمرحلة الإنتاج في نهايات 2020، لتكون خامس موديل كهربائي بالكامل لأودي.