الخليج ٣٦٥ نت – كشفت أودي عن Q4 اي ترون الاختبارية في معرض جنيف للسيارات، والتي تشارك سماتها مع موديلات اي ترون الكهربائية الأخرى، مع تميزها ببعض الملامح الفريدة من نوعها.
وتاتي مقدمة السيارة بشبكة تهوية فضية كبيرة وفتحات هواء منحرفة مع شارة اي ترون مضيئة في الجزء السفلي من المصد، ومصابيح أمامية نحيفة.
كونها سيارة اختبارية سمح لأودي بوضع عجلات وإطارات ضخمة غالباً لن نراها في الموديل الإنتاجي، بينما في الخلفية نرى شريط ضوئي LED على مدار عرض السيارة، مع شارة اي ترون أخرى مضيئة في الخلف.
بالنسبة لمولد الطاقة فتعتمد Q4 اي ترون على موتورين كهربائيين بقوة إجمالية 301 حصان، مع نظام دفع رباعي كواترو وتسارع لا بأس به إلى 100 كم\س في 6.3 ثانية، وسرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 180 كم\س.
بالطبع من أهم الأشياء في أي سيارة كهربائية هو مداها، وهنا نرى مدى جيد عند 450 كيلومتر لكل شحنة واحدة، مع إمكانية شحن 80% من البطارية في ثلاثين دقيقة.
الداخلية رحبة وتحتوي على مقصورة أودي الافتراضية الأحدث، بشاشة لمسية 12.3 إنش تتكفل بجميع مهام المعلومات الترفيهية وخاصيات السيارة.
ومن المتوقع وصول Q4 اي ترون لمرحلة الإنتاج في نهايات 2020، لتكون خامس موديل كهربائي بالكامل لأودي.
كانت هذه تفاصيل خبر اودي Q4 اي ترون الاختبارية تمهد لإطلاق SUV كهربائية ألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.