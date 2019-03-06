سكودا فيجن IV الاختبارية الكهربائية تجمع بين SUV عملية وكوبيه رشيقة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت في الأعوام الأخيرة فئة جديدة تجمع بين الـ SUV ورحابتها والكوبيه ورشاقته، على الأقل في المنظر، وقد قررت سكودا الدخول في المجال مع الكشف عن فيجن IV الاختبارية في معرض جنيف.

هي سيارة سكودا الأولى من نوعها التي تعتمد على منصة MEB الكهربائية لمجموعة فولكس فاجن، وتستخدم السيارة موتورين كهربائيين، واحد على كل محور، مدعوم ببطارية ليثيوم أيون بمدى 500 كيلومتر.

في المقدمة، نرى شريط ضوئي يصل بين المصابيح الأمامية النحيفة، مع شبكة تهوية مغلقة كبيرة وغطاء محرك عضلي ومصد أمامي بتصميم عنفواني، وبالطبع، كونها SUV كوبيه، نرى خط سقف مائل، مع مصابيح خلفية LED على شكل C وشريط ضوئي خلفي آخر يصل بين المصابيح الخلفية ويعطي السيارة مظهراً مستقبلياً بعض الشيء.

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وتأتي السيارة بعجلات 22 إنش تم تحسينها وضبطها لأعلى درجة أداء إيروديناميكية، مع تخليها عن المرايا الجانبية التقليدية لصالح كاميرات، كما تأتي بأبواب بدون إطارات وبدون مقابض.

من أهم ملامح الداخلية هو لوحة القيادة المكونة من طبقتين، مع مقود ثنائي يحمل اسم العلامة في المنتصف بدلا من الشعار، ولوحة عدادات رقمية.