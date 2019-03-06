كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تكشف عن أجدد سيارتها "ID Buggy" الاختبارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت فولكس فاجن عن سيارتها الاختبارية ID Buggy التي تستعرض تقنيات الشركة الكهربائية، وتصاميمها الحيوية.

تتميز فولكس فاجن ID Buggy بتصميم مفتوح يعانق الهواء ووقفة قوية تدل على قدرات السيارة المصممة للقيادة خارج الطرق. تحمل الواجهة هوية كلاسيكية للغاية مع شعار فولكس فاجن المضيء. التصميم الداخلي يأتي بأبسط ما يمكن من المواد والعناصر، مقعدين بسيطين، مقود أنيق مع لوحة عدادات رقمية صغيرة.

تأتي ID Buggy على قاعدة عجلات كهربائية معروفة هي MEB التي تحمل عدد من سيارات ID الاختبارية، وفي ID Buggy تحمل القاعدة حزمة بطاريات كهربائية سعة 62 كيلوواط-ساعة ومحركات كهربائية تنتج 201 حصان، ولأنها سيارة ذات استعمال محدد للغاية هو القيادة على الشواطئ، فإن تسارع السيارة حتى 100 كم/س يستغرق 7.4 ثانية بينما تبلغ سرعة ID Buggy القصوى هي 160 كم/س ويبلغ مدى السيارة 250 كم. وتقول فولكس فاجن أن السيارة يمكنها حمل محرك إضافي لكنها لم تخض في التفاصيل تاركة التخمين لنا، ما يحتمل أن تكون بقوة 400 حصان.

تهدف فولكس فاجن من هذه السيارة لا إلى استعراض قدراتها في صنع سيارات مخصصه, ولكن لاستعراض قاعدة العجلات نفسها والتي يمكن أن تتيح لشركات خارجية تطوير هياكل وتصاميم بحسب رغبتهم وحملها على قاعدة العجلات MEB.