كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجاتي تزيح الستار عن La Voiture Noire أغلى سيارة على الإطلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرفت بوجاتي بتاريخ طويل مع السيارات باهظة الثمن، ولكنها لم تصنع شيئاً مثل La Voiture Noire من قبل.

تحمل بوجاتي La Voiture Noire جذور شقيقتها تشيرون، ولكنها تتميز بتصميمها الفريد والذي يحمل بعض لمسات شقيقتها ديفو. تأتي الواجهة بمصابيح ممتدة مدمجة في تصميم الرفارف ببراعة بينما يستعد الشبك الأمامي الممتد بعرض السيارة لالتهام الهواء أمام السيارة فائقة الأداء. التصميم الجانبي مميز أكثر عن تصاميم بوجاتي السابقة حيث ينحدر السقف إلى نهاية السيارة وتتميز بالزجاج الأمامي المستدير والنوافذ الحادة. التصميم الخلفي بدوره يترك انطباع مختلط حيث نجد المصابيح المتصلة باستدارة بسيطة وشبك رياضي يساعد في تبرد حجرة المحرك مع 6 مخارج عادم وسيطة!

تحت الهيكل تحمل بوجاتي La Voiture Noire نفس محرك بوجاتي W16 رباعي التيربو ينتج 1,500 حصان ونتوقع لها نفس أداء تشيرون من حيث تسارع 0-100 كم/س في 2.5 ثانية وسرعة قصوى 420 كم/س.

لم تكشف بوجاتي عن التصميم الداخلي حيث أن La Voiture Noire هي سيارة فريدة بسعر 72 مليون ريال، وإذا كانت التصميم الخارجي جوهرياً لهذه الدرجة فكيف سيكون إذا التصميم الداخلي؟ يظل الجواب عند مالك السيارة الذي لم تعرف هويته حتى الآن.