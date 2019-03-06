كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يستعرض سيارته "رولز رويس" الجديدة على إنستجرام (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي ولاعب فريق يوفينتوس الإيطالي لكرة القدم صورة لسيارته الجديدة، من خلال حسابه الشخصي على انستجرام، والتي تبين أنها سيارة رولز رويس كولينان من فئة SUV، وظهرت في الصورة باللون الأبيض.

جدير بالذكر أن هذه السيارة تعتبر أول سيارة من فئة SUV تنتجها شركة رولز رويس الإنجليزية المتخصصة في إنتاج السيارات الفخمة التي تتميز بمستوى عالي جدا من الرفاهية.

ويبدأ سعر هذه السيارة في أوروبا من 300 ألف يورو تقريبا (5 مليون و969 ألف جنيه مصري تقريبا)، ويتوقع أن يرتفع سعر السيارة التي اشتراها رونالدو إذا أختار أتنت يضيف لها عدد من الكماليات والتجهيزات الإضافية عند الشراء، حيث يمكن أن يصل سعر السيارة إلى 400 ألف يورو تقريبا (7 مليون و959 ألف جنيه مصري تقريبا) بعد إضافة جميع التجهيزات الأخرى من الشركة.

جدير بالذكر أن هذه السيارة تحمل محرك V12 بسعة 6750 سي سي، وهو بقوة 563 حصان و850 نيوتن متر من عزم الدوران، وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة 250 كم/ساعة.