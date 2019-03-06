ميتسوبيشي تكشف نظامًا جديدًا يمكّن السيارة من إمداد المنزل بالطاقة

تعتزم "ميتسوبيشي" بيع نظامًا يسمح بمشاركة الطاقة بين منزل الشخص وسيارته الكهربائية هذا العام، حيث أطلقت الشركة نظام "ديندو درايف هاوس دي دي إتش" اليوم في معرض "جنيف" للسيارات.

ويتكون من ألواح لتوليد الطاقة الشمسية وبطارية

منزلية وشاحن ثنائي الاتجاه يسمح بتدفق الطاقة من المنزل إلى السيارة أو العكس بحسب الحاجة، وفقا لموقع ارقام.

ويمكن للنظام الجديد أن يعمل أيضًا كمصدر احتياطي في حالة

انقطاع التيار الكهربائي، أو كمصدر كهرباء منخفض التكلفة بفضل الخصومات على الشحن من المحطات التي تحصل عليها المركبات الكهربائية لتشجيع استخدامها.

وقالت "متسوبيشي" أن نظامها سيكون متاحًا للشراء في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 10 آلاف يورو (حوالي 11.3 آلاف دولار).