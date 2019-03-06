ميتسوبيشي انجيلبرج الاختبارية تطل علينا بجرأة

الخليج ٣٦٥ نت – تشتهر ميتسوبيشي بتصميمها لسيارات اختبارية مدهشة، ولكن نادراً ما تقوم الشركة بتحويلهم لموديلات إنتاجية، ربما لقلة الموارد أو تداخل الأولويات.. وآخر نموذج على ذلك من الصانعة اليابانية هي انجيلبرج تورير التي كُشف عنها في معرض جنيف للسيارات 2019.

تتمتع السيارة بتصميم جريء مشابه لسيارات ميتسوبيشي الاختبارية الأخيرة، مع انطباع مستقبلي واضح عليها، ومولد طاقة هجين بالقابس الكهربائي مبني حول محرك بترولي 2.4 لتر ونظام دفع رباعي “سوبر” يقوم بإعادة ضبط أنظمة التحكم في الاحتكاك ومنع غلق المكابح والثبات أوتوماتيكياً حسب الظروف.

السيارة بإمكانها القيادة لـ 70 كيلومتر على الطاقة الكهربائية فقط، كما توفر ميتسوبيشي وسائل شحن نظيفة كذلك عبر ألواح شمسية لتفادي استخدام شبكات الكهرباء بالكامل.

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داخلية السيارة واسعة بثلاثة صفوف للمقاعد وجلود بيضاء وإضاءة زرقاء هادئة وعدادات رقمية وضوابط إضافية على الكونسول الأوسط للتحكم في المكيف ووضعيات القيادة والجير.

في النهاية، ميتسوبيشي انجيلبرج تورير هي سيارة اختبارية مثيرة أخرى من الشركة، مظهرها رائع ومزاياها التقنية متطورة، ولكن في الغالب لن نراها في خطوط الإنتاج قريباً.