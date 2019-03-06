“بالصور” سيارات فرديناند بيتش مالك بوجاتي لافوتيور نوار الأغلى في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – يعد فرديناند بيتش واحد من أساطير عالم صناعة السيارات، حيث بدأ الألماني البالغ من العمر 81 عاماً حالياً حياته العملية في بورش التي أسسها جده فرديناند بورش، قبل الإنتقال إلى اودي التي حقق بها نجاحاً هائلاً مكنه من الوصول لمنصب مدير فولكس واجن التنفيذي، كي يساهم في نهوض هذه المجموعة الألمانية الضخمة، وترأسه عمليات استحواذها على لامبورجيني وبنتلي وبوجاتي.

أشرف فرديناند بيتش على صنع عدة سيارات مميزة للغاية بنفسه، حيث تضمن ذلك بوجاتي فيرون، فولكس واجن XL1 وفايتون، حيث ساهم في تغيير شكل صناعة السيارات الرياضية وسيارات الطرق العامة، بجانب تأثيره القوي على صناعة سيارات السباقات كذلك، ما نتج عنه حصوله على لقب “مدير القرن” بقطاع السيارات لعام 1999.

بفضل كل هذه النجاحات الهائلة وامتلاك بعض الأسهم في بورش وفولكس واجن سابقاً، تقدر ثروة فرديناند بيتش وعائلته بنحو 5.4 مليار دولار (20.25 مليار ريال)، ما يجعله رقم 53 بقائمة أغنى الشخصيات في العالم، وهو ما يسمح له أيضاً بامتلاك أفضل وأقوى السيارات في العالم.

نبدأ مجموعة فرديناند بيتش مع أحدث سيارة قام بشرائها مؤخراً، والتي تم تدشينها أمس باسم بوجاتي لافواتيور نوار، حيث صنعتها الشركة الفرنسية خصيصاً للتنفيذي السابق كنسخة وحيدة نوعها من لتكون أغلى سيارة جديدة في العالم بسعر 16.7 مليون يورو (71 مليون ريال)، وهي تأتي مستوحاة في تصميمها من تايب 57 SC اتلانتيك الكلاسيكية التي لُقبت بموناليزا السيارات لمدى جمالها، في حين تعتمد السيارة على شاصيه ومحرك بوجاتي شيرون من نوع W16 رباعي التيربو سعة 8 لتر قوة 1,500 حصان وعزم 1,600 نيوتن.متر.

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تتضمن مجموعة سيارات بيتش الأخرى فيراري لافيراري ذات محرك V12 سعة 6.3 لتر متصل بمولد كهربائي قوة 900 حصان وعزم 900 نيوتن.متر، حيث تحمل لوحة أرقام بحروف S ULA التي تظهر على أغلب سيارات التنفيذي السابق.

من بين سيارات بيتش الايطالية الرياضية الأخرى أيضاً، نجد فيراري F12 بيرلينيتا ذات قوة 740 حصان، والتي تم رصدها أثناء جلوسه داخلها بينما كانت زوجته تقوده بشوارع مدينة ميونيخ الألمانية، حيث يندر رؤيته يقود بنفسه.

هذا وتتضمن مجموعة سيارات بيتش أيضاً كل من اودي RS6 افانت C7 التي امتلك أول نسخة إنتاجية منها، اودي R8 V10، بنتلي مولسان وكونتيننتال GT، بوجاتي شيرون وفيرون، بجانب العديد من سيارات سباقات لو مان.