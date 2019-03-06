هوندا E الاختبارية تستعرض مستقبل السيارات الكهربائية داخل المدن

الخليج ٣٦٥ نت – خلال معرض جنيف للسيارات 2017، أعلنت هوندا عن نيتها جعل ثلثي مبيعاتها في القارة الأوروبية تعتمد على السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل أو المعتمدة على خلايا الوقود بحلول عام 2025، وقد قررت الصانعة اليابانية إثبات مدى جديتها في ذلك عبر كشفها مؤخراً عن نموذج هوندا E الاختبارية الكهربائية.

تأتي هوندا E الاختبارية كسيارة صغيرة للمدن ذات مقدمة قصيرة وهيكل عريض إضافة لأبواب تفتح للخلف، حيث أن هذه الفئة من السيارات تمتلك شعبية كبيرة في كل من أوروبا وآسيا، رغم عدم تفضيلها في العديد من المناطق الأخرى، كما تقول هوندا.

تنوي هوندا أن تعمل بجد على تحويل هذا النموذج الاختباري لنسخة إنتاجية بشكل ما لاحقاً، حيث سيتم صنع السيارة مستندة على منصة جديدة كلياً بنظام دفع خلفي للعجلات، مما يوحي بتقديمها أداء رياضي لتكون سيارة نقل ركاب صغيرة وسريعة بشكل يشبه بي ام دبليو i3، على أن يكون مداها 200 كم بالشحنة الواحدة، وتأتي على هيئة هاتشباك ذات خمسة أبواب.

هذا ومن الصعب أن نعرف إذا ما كانت عناصر تصميم هوندا E المستقبلية ستصل لاحقاً للنسخة الإنتاجية أم لا، حيث يتضمن ذلك مقابض أبواب منبثقة، استبدال المرايا الجانبية بكاميرات، واجهة أمامية شفافة لإظهار معدل الشحن، ومقصورة داخلية تشبه الاستراحات مع مجموعة شاشات بكامل طول لوحة القيادة.

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