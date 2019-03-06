كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعافيها من الحادث.. "صوفيا فلورش" تعود من جديد للمنافسة في فورمولا 3 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السائقة الألمانية صوفيا فلورش، أمس الثلاثاء، أنها باتت قريبة من العودة للمنافسات اعتبارا من غد الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ تعرضها لحادث مروع قبل أربعة أشهر.

وكانت فلورش (18 عاما) قد نجت من حادث مروع تعرضت له خلال سباق ماكاو ، ضمن منافسات فورمولا-3 ، في نوفمبر الماضي ، وأصيبت بكسر في العمود الفقري.

وكانت فلورش قد فقدت السيطرة على سيارتها في أحد المنعطفات الخطيرة، لدى تحركها بسرعة نحو 280 كيلومترا في الساعة، لتعلو السيارة عن الأرض بارتفاع كبير وتخرج عن المضمار ثم تصطدم بمنطقة المصورين.

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وأعلنت فلورش اليوم مشاركتها في الاختبارات المقررة على مضمار مونزا في إيطاليا، على مدار يومين، استعدادا للموسم الجديد.

وقالت فلورش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "مازلت مدركة أنني أمارس رياضة خطيرة. أتحلى بالروح الإيجابية. أشعر وكأن الحادث وقع قبل ثلاثة أعوام."