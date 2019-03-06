كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسلا تعلن موعد الكشف عن سياراتها الجديدة "Model Y" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت "تسلا" على لسان إيلون ماسك، مؤسس ومدير الشركة عن أن الشركة سترفع الستار عن طراز جديد من سياراتها الكهربائية تحت اسم Model Y لتمثل حلًا جديدًا للمستهلكين بعد طرازات Model S وModel X، ولتكون السيارة هي الخامسة من تصميم تسلا منذ إطلاقها في 2003 بعد الطرازين السابقين وطراز تسلا وكذلك Model 3.

وتعمل تسلا على تغيير وضعها الحالي في السوق وتحسين مبيعاتها ونتائجها المالية، لا سيما بعد المشاكل التي لحقت بالشركة ومؤسسها إيلون ماسك بعد أخبار استحواذ صندوق الثروة السيادية السعودي على الشركة وتحويلها إلى خاصة.

وبعد هذا الإعلان من ماسك، قامت الشركة بتخفيض أسعار سيارتها من طرازي Model S وModel X بقيمة تتجاوز 10,000 دولار.