“بالصور” جولة في معرض جنيف للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تستضيف سويسرا حالياً معرض جنيف للسيارات 2019 في دورته رقم 89، حيث انطلقت الفعاليات أمام الصحافة يومي 5 و6 مارس، قبل أن يبدأ الترحيب بالجمهور بداية من يوم 7 وصولاً إلى 17 مارس، وقد شهدنا هذا العام تدشين العديد من الطرازات الجديدة الهامة، والتي سوف نستعرض معكم أبرزها اليوم. كوينيجسيج جيسكو بينينفارينا باتيستا 2020 PAL-V ليبرتي بايونير الطائرة باص E.Go Lux الكهربائي الفاخر بوجاتي لافواتيور نوار فيراري F8 تريبوتو ماكلارين سبيد تيل الاختبارية ايتالديزاين دافينشي تورينج سوبرليجيرا شاديبيرسيا كابريو لامبورجيني هوراكان ايفو سبايدر سيتروين ايمي ون الاختبارية سوبارو فيفيز الاختبارية فولكس واجن ID باجي فولكس واجن T-Roc R اركفوكس GT اركفوكس GT إصدار السباقات كيا ايماجين الاختبارية مرسيدس GLA 200 كوبيه بي ام دبليو الباينا B4 S إصدار 99 بي ام دبليو الباينا B7 تاتا H2X الاختبارية سن كارز L City الكهربائية اودي e-tron سكودا فيجن iV سيات مينيمو الصغيرة بورش 911 كاريرا 4S كابريوليه هوندا E الاختبارية لكزس RC F إصدار السباقات ريماك C تو بنتلي كونتيننتال GT إصدار رقم 9

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