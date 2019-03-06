“بالصور” جولة في معرض جنيف للسيارات 2019

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الخليج ٣٦٥ نت – تستضيف سويسرا حالياً معرض جنيف للسيارات 2019 في دورته رقم 89، حيث انطلقت الفعاليات أمام الصحافة يومي 5 و6 مارس، قبل أن يبدأ الترحيب بالجمهور بداية من يوم 7 وصولاً إلى 17 مارس، وقد شهدنا هذا العام تدشين العديد من الطرازات الجديدة الهامة، والتي سوف نستعرض معكم أبرزها اليوم.
كوينيجسيج جيسكو
بينينفارينا باتيستا 2020
PAL-V ليبرتي بايونير الطائرة
باص E.Go Lux الكهربائي الفاخر
بوجاتي لافواتيور نوار
فيراري F8 تريبوتو
ماكلارين سبيد تيل الاختبارية
ايتالديزاين دافينشي
تورينج سوبرليجيرا شاديبيرسيا كابريو
لامبورجيني هوراكان ايفو سبايدر
سيتروين ايمي ون الاختبارية
سوبارو فيفيز الاختبارية
فولكس واجن ID باجي
فولكس واجن T-Roc R
اركفوكس GT
اركفوكس GT إصدار السباقات
كيا ايماجين الاختبارية
مرسيدس GLA 200 كوبيه
بي ام دبليو الباينا B4 S إصدار 99
بي ام دبليو الباينا B7
تاتا H2X الاختبارية
سن كارز L City الكهربائية
اودي e-tron
سكودا فيجن iV
سيات مينيمو الصغيرة
بورش 911 كاريرا 4S كابريوليه
هوندا E الاختبارية
لكزس RC F إصدار السباقات
ريماك C تو
بنتلي كونتيننتال GT إصدار رقم 9
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