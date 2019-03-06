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“بالصور” جولة في معرض جنيف للسيارات 2019

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محمد علي 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تستضيف سويسرا حالياً معرض جنيف للسيارات 2019 في دورته رقم 89، حيث انطلقت الفعاليات أمام الصحافة يومي 5 و6 مارس، قبل أن يبدأ الترحيب بالجمهور بداية من يوم 7 وصولاً إلى 17 مارس، وقد شهدنا هذا العام تدشين العديد من الطرازات الجديدة الهامة، والتي سوف نستعرض معكم أبرزها اليوم.

كوينيجسيج جيسكو

بينينفارينا باتيستا 2020

PAL-V ليبرتي بايونير الطائرة

باص E.Go Lux الكهربائي الفاخر

بوجاتي لافواتيور نوار

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فيراري F8 تريبوتو

ماكلارين سبيد تيل الاختبارية

ايتالديزاين دافينشي

تورينج سوبرليجيرا شاديبيرسيا كابريو

لامبورجيني هوراكان ايفو سبايدر

سيتروين ايمي ون الاختبارية

سوبارو فيفيز الاختبارية

فولكس واجن ID باجي

فولكس واجن T-Roc R

اركفوكس GT

اركفوكس GT إصدار السباقات

كيا ايماجين الاختبارية

مرسيدس GLA 200 كوبيه

بي ام دبليو الباينا B4 S إصدار 99

بي ام دبليو الباينا B7 

تاتا H2X الاختبارية

سن كارز L City الكهربائية

اودي e-tron

سكودا فيجن iV

سيات مينيمو الصغيرة

معرض جنيف للسيارات 2019

بورش 911 كاريرا 4S كابريوليه

هوندا E الاختبارية

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لكزس RC F إصدار السباقات

ريماك C تو

بنتلي كونتيننتال GT إصدار رقم 9

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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