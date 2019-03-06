“بالفيديو والصور” الإفراج عن كارلوس غصن مقابل مليار ين ياباني

الخليج ٣٦٥ نت – استجاب القضاء إلى طلب محامي كارلوس غصن بالإفراج عنه مقابل كفالة، وذلك بعد اعتقاله لأكثر من 100 يوم لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وكما نرى بالفيديو والصور، فقد خرج غصن لبناني الأصل محاطاً بحراس أثناء وضعه كمامة بيضاء على وجهه ونظارات، وذلك قبل صعوده إلى سيارة أمام عدسات المصورين.

وقد ذكرت المحكمة اليابانية في طوكيو صباح الأربعاء بأن رئيس نيسان-رينو السابق قد دفع كفالة قيمتها مليار ين ياباني ما يعادل 33.5 مليون ريال سعودي.

وتعليقاً على ذلك، صرح جونيشيرو هيروناكا رئيس محامي غصن بأنه سيتم اتباع استراتيجية قانونية جديدة يتضمنها البحث عما إذا كانت العلاقات التجارية بين نيسان ورينو تسببت في احتجاز موكّله.

ولفت هيروناكا إلى أن الإدعاءات كان يتوجب حلها داخلياً في الشركة، دون تدخل الإدعاء العام مع انتقاده النظام القضاء لإبقاء موكله في السجن.

يذكر بأن غصن ألقي القبض عليه في أواخر نوفمبر 2018 في اتهامات مفادها عدم إفصاحه عن كامل راتبه في سجلات نيسان لما يصل إلى 10 سنوات مع اتهامه بخيانة الأمان، بينما ينفي الرجل ارتكابه أية مخالفات وإدعاءه أنه ضحية مؤامرة.

هذا وبالرغم من الإفراج عن غصن، إلا أنه يبقى تحت المراقبة ولا يمكنه الخروج من اليابان، حيث إذا أدين في التهم الموجهة إليه سيواجه عقوبة السجن لما يصل إلى 10 سنوات.