كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس AMG تكشف عن سيارتها "GT R" المكشوفة بمعرض جنيف 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد 3 سنوات تقريبا من تقديم GT R كوبيه من مرسيدس-AMG، قررت الشركة أخيرا أن تقدم النسخة المكشوفة من هذه السيارة، والتي تم الكشف عنها من خلال معرض جنيف 2019 للسيارات الذي انطلق يوم الثلاثاء 5 مارس.

وتحمل هذه النسخة من السيارة سقف مصنوع من القماش يتصل بنظام هيدروليكي يعمل على طيه أو فرده خلال ثواني قليلة، كما تتميز السيارة بمحرك قوي من فئة V8يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 4000 سي سي وبقوة 577 حصان و700 نيوتن متر، وهو نفس المحرك الموجود أيضا بفئة الكوبيه من السيارة.

وبهذه المواصفات تستطيع النسخة المكشوفة من السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة تقريبا (96 كم/ساعة) في 3.5 ثانية فقط، وبسرعة قصوى 317 كم/ساعة، وهي سرعة أقل السرعة القصوى لنسخة الكوبيه بفارق بسيط جدا.

وتتميز السيارة بنظام توجيه للعجلات الخلفية للسيارة، والذي يعمل عل توجيه العجلات الخلفية بزاوية بسيطة وفي اتجاه معاكس لاتجاه العجلات الأمامية أثناء القيادة بسرعة 100 كم/ساعة أو أكثر، وذلك لجعل السيارة أكثر رشاقة وخفة في التعامل مع المنعطفات على سرعات عالية.