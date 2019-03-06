كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوينجسيج تكشف عن سيارتها "Jesko" ذات الـ1،600 حصان (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدون أي مقدمات أو تشويقات، كشفت كوينجسيج عن أعجب ما أبدعته الهندسة السويدية حتى الآن، كوينجسيج Jesko.

من نظرة واحدة ستعرف أنك رأيت يسكو في مكانٍ ما، من الناحية التصميمية تحمل يسكو كل ما يتطلبه الأمر لتكون كوينجسيج، مصابح طولية عابسة، زجاج أمامي مقوس ومنظر جانبي صلب، وبالتأكيد أبواب دوارة تتميز بها كوينجسيج. أما التصميم الخلفي فيبدو كما لو أن كوينجسيج قررت أخذ تصميم ريجيرا إلى مستوى جديد مع جناح خلفي يرتكز على سقف السيارة ولتصميمه قصة سنرويها بعد قليل.

التصميم الداخلي ليسكو بسيط بطبيعته فقد وضعت كوينجسيج كل ما قد يحتاجه السائق في سيارة أداء مطلق في متناوله، كونسول بسيط، وشاشة صغيرة مع أزرار تحكم منمقة. مع ذلك فإن معرفة الزر الصحيح ليست ببساطة التصميم نفسها، لأن كل ما هو تحت هيكل يسكو هو خاص بيسكو فقط! تحمل السيارة أيضاً كاميرات محيطية ونظام أبل كاربلاي وشواحن USB واتصال بلوتوث.

تحمل يسكو محرك مطور عن محرك كوينجسج V8 سعة 5.0 لتر ثنائي التيربو، وبمقدور هذا المحرك إطلاق 1,600 حصان مع وقود E85 لسيارات الأداء أو 1,280 حصان بالبنزين العادي، ويطلق المحرك 1,500 نيوتن-متر تذهب إلى ناقل حركة خاص بهذه السيارة من إنتاج كوينجسيج نفسها يأتي بـ9 سرعات وخاصية UPoD "الطاقة المطلقة عند الطلب" التي توفر تبديل مباشر بين السرعات.

التصميم الأيروديناميكي لهذه السيارة هو قصة جناحها الخلفي، فقد واجه مهندسو كوينجسيج مشكلة مع القوة السفلية الهائلة التي تستطيع حرفياً تدمير ماصات الصدمات الخلفية العادية، فبالإضافة لتصميم ماصات الصدمات خصيصاً لأجل يسكو فإن الجناح سيساعد على توزيع القوة السفلية ليصل بعض منها إلى ماصات الصدمات الأمامية أيضاً. وتبلغ القوة السفلية القصوى 1,400 كجم. وتأتي السيارة بنظام توجه نشط للعجلات الخلفية وأنظمة إلكترونية للثبات والتماسك.

هل كل ذلك ضروري؟ في الواقع نعم لأن الوصول إلى سرعة 483 كم/س والبقاء هناك ليس بالسهولة المتوقعة، كوينجسيج يسكو ليست فقط أسرع كوينجسيج، وليست فقط أسرع سيارة وقود، بل هي أيضاً أسرع سيارة إنتاجية على الإطلاق.

يسكو هي كما يقول كريستيان فون كوينجسيج، لإحياء ذكرى لوالده يسكو فون كوينجسيج، الذي كان من محبي السيارات وكان يتردد سنوياً على معرض جنيف الدولي للسيارات، المكان الذي تكشف فيه كوينجسيج عن سيارتها يسكو.