3 سيارات تظهر لأول مرة ضمن تقرير "أميك" الخاص بمبيعات "يناير".. تعرف عليها

كتب: باسل الحلواني

يأتي تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، الخاص بمبيعات شهر يناير الماضي، ليعطي أملاً كبيراً للعاملين داخل قطاع السيارات بتحسن السوق خلال الأيام القادمة، رغم شبح الركود الذي خيم على المشهد منذ مطلع العام الجاري.

وأكد تقرير "أميك"، أن مبيعات يناير الماضى بلغت 11.5 ألف سيارة، مقابل 10.3 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 10.8 % لمختلف أنواع السيارات.

وأظهرت بيانات "أميك"، الخاصة بـ"يناير" الماضي، لأول مرة، مبيعات

T500

G80

3طرازات، هي "زوتي"، و"كيا بيجاس"، و"جينيسيس".

حيث تمكنت مجموعة "IFG جروب"، وكيل علامة زوتي الصينية، من تسليم 41 سيارة من طراز "t500"، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـ"suv".

وتحمل "زوتي T500"، محركاً 1500 سي سي، بقدرة 156 حصانا، وعزم دوران 215 تيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

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فيما نجحت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، وكيل هيونداي

في مصر، في بيع 5 سيارات من العلامة الفارهة "جينيسيس"، طراز "g80".

جدير بالذكر أن "جينيسيس"، أصبحت علامة مستقلة عن شركة "هيونداي" منذ عام 2015، وتسعى "جينيسيس"، لمنافسة السيارات الفارهة مثل مرسيدس، وبي إم دبليو، وبلغت مبيعاتها عالمياً حوالي 2752 ألف سيارة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

أما كيا بيجاس، التي تعد من أحدث الوجوه المنضمة لسوق السيارات المصري، فتمكن وكيلها الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT"، من بيع 100 سيارة خلال شهر يناير الماضي.

وتتوفر "بيجاس"، في السوق المصري بمحرك 1400 سي سي، بقوة 95 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.