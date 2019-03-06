كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيتروين تكشف عن سيارة كهربائية مخصصة للمدن في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة ستروين عن سيارة Ami One الكهربائية، التي تنتمي لفئة الموديلات الصغيرة المخصصة للمدن، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة تأتي بطول 2.50متر، وعرض 1.50 متر فقط، في تصميم يبدو كأنه مكعب يسير على عجلات، كما تم تصميم الألواح المصنوعة من اللدائن البلاستيكية بشكل متطابق في المقدمة والمؤخرة.

وتم تجهيز السيارة الاختبارية ببابين، يتم فتح أحدهما وهو الموجود على جانب الراكب الأمامي بطريقة تماثل الأبواب التقليدية في السيارات، بينما يتم فتح باب قائد السيارة للأمام على غرار أبواب موديلات رولز رويس.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن سيارتها الجديدة لا تتمتع بشخصيتها المدمجة وسمات الراحة فحسب، ولكنها تتسم أيضا بروح ثورية فيما يخص التجهيزات التقنية، فمن الوهلة الأولى تبدو المقصورة الداخلية بترتيب واضح للغاية؛ وتضم مقعدين ومقود به زرين وعصا ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وتختفي خلف هذا التصميم الذي يبدو بسيطا تقنيات ثورية.

وتزخر السيارة بنظام دمج الهواتف الذكية للتحكم في جميع وظائف السيارة، فضلا عن إجراء المكالمات الهاتفية وتشغيل الموسيقى والاستفادة من البيانات الملاحية، ويتم عرض بيانات السرعة ونظام الملاحة على شاشة Head-Up، كما أن غلق وفتح السيارة يتم عن طريق تطبيق الهواتف الذكية من خلال مسح كود الاستجابة السريعة على باب السيارة.