هيونداي سوناتا 2020 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سوناتا 2020 الجيل الجديد قبل شهر من تدشينها الرسمي في معرض نيويورك للسيارات في 19 أبريل.

مظهر أكثر جراءة وتصميم كوبيه بأربعة أبواب

يمثل الجيل الثامن الجديد لهيونداي سوناتا عودة لتصميم الكوبيه الرياضي بأربعة أبواب، والمشابه للجيل السادس من السيارة من 2009، كما انها أول موديل إنتاجي يحصل على لغة تصميم هيونداي الجديدة المسماة “الرياضية الحسية”، والتي تم استخدامها في سيارة Le Fil Rouge الاختبارية العام الماضي.

أهم معالم التصميم الخارجي هي خط سقف مائل وخلفية منخفضة ولمسات كرومية ممتدة حتى غطاء المحرك لجعل السيارة تبدو أطول، وإضاءة LED.

كما أصبحت سوناتا الجديدة الموديل الإنتاجي الأول الذي حصل على “مصابيح الإضاءة المخفية” لهيونداي، وحسب تصريح الشركة، هذه المصابيح تبدو كمادة كروم عند إغلاقها ولكن تشع بسطوع شديد عند فتحها، لتعمل كمصابيح نهارية.

جسد أكبر

هيونداي أشارت إلى ازدياد أبعاد السيدان متوسطة الحجم، ليزداد عرضها بـ 1 إنش وقاعدة عجلاتها بـ 1.4 إنش والطول الإجمالي لها بـ 1.8 إنش، مع خفض الارتفاع بـ 1.2 إنش لتناسب توجه الكوبيه.

داخلية أفخم

وتستمر محاولات هيونداي في إضفاء طابع أكبر فخامة على سوناتا في الداخلية، والتي تبدو أفضل وأكثر راحة من الماضي، مع تقليص ارتفاع لوحة القيادة واستخدام لوحة عدادات رقمية بالكامل وأزرار لمسية لشاشة المعلومات الترفيهية.

وحصلت السيارة على جير أوتوماتيكي جديد بتحكم بالأزرار عوضاً عن ذراع الجير التقليدية، كما أكدت هيونداي أن سوناتا الجديدة ستحصل على مفتاح رقمي مبني على الهواتف الذكية، حيث سيقوم الملاك بتحميل تطبيق على هواتفهم واستخدامه لفتح وتشغيل السيارة.

ومن المتوقع بدء المبيعات العالمية لسوناتا في النصف الثاني من 2019.