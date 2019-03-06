كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة بريطانية تعتزم طرح سيارة كهربائية.. مصنوعة من ألياف الكربون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم شركة Dendrobium Automotive البريطانية والمتخصصة في صناعة السيارت الكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة المصنعة من الكربون فايبر، والتي ستطلق عليها اسم XP-2 Dendrobium

وحسبما قال موقع micetimes، فإن الهيكل الخارجى للسيارة الجديدة مكون من ألياف الكربون وغطى بألواح خارجية مصنوعة من مواد مركبة، ويبلغ وزن المركبة 1750 رطلاً ، كما ستبلغ سعة الطاقة 1825 حصاناً مع عزم دوران 2000 رطل قدم، بالإضافة إلى قدرتها للوصول من سرعة صفر إلى 97 كيلومتر فى الساعة خلال 2.7 ثانية وأقوى سرعة لها هى 322 كيلومتر في الساعة.

وقال الموقع أن السيارة مزودة بمحرك كهربائي، وستزود ببطاريات ثابتة، وستكون بمثابة ثورة في مجال السيارت الكهربائية.