تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 2.9 ثانية.. تعرف على أحدث سيارة خارقة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات العملاقة "لامبورجيني"، عن أحدث سياراتها الرياضية الكوبيه من طراز "سبايدر".

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة الجديدة خلال أبريل القادم، بأسعار تبدأ

من 184 ألف دولار، نظراً للقدرات الخارقة التي تتميز بها.

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وتحمل سيارة لامبورجيني محركاً كبيراً مكون من 10 أسطوانات، سعة

5.2 لتر، بعزم 640 حصان، وهو مايمكنها من الانطلاق من صفر إلى 100 كيلومتر في غضون 2.9 ثانية.

وتم تصميم الهيكل الخارجي للسيارة بشكل رياضي، مزود بفتحات هوائية، وسقف يمكن طيه داخل الهيكل خلال 17 ثانية.