كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات العملاقة "لامبورجيني"، عن أحدث سياراتها الرياضية الكوبيه من طراز "سبايدر".
ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة الجديدة خلال أبريل القادم، بأسعار تبدأمن 184 ألف دولار، نظراً للقدرات الخارقة التي تتميز بها.
وتحمل سيارة لامبورجيني محركاً كبيراً مكون من 10 أسطوانات، سعة
وتم تصميم الهيكل الخارجي للسيارة بشكل رياضي، مزود بفتحات هوائية، وسقف يمكن طيه داخل الهيكل خلال 17 ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 2.9 ثانية.. تعرف على أحدث سيارة خارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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