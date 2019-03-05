كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوندا تكشف عن أول سياراتها الكهربائية المخصصة للسوق الأوروبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من خلال الانترنت، كشفت هوندا مؤخرا عن أول سيارة كهربائية من انتاجها مخصصة للسوق الأوروبي، وهو نموذج E الذي يعتبر تطوير لنموذج Urban EV الذي كشفت عنه بمعرض فرانكفورت 2017 للسيارات، وتنوي هوندا أن تكشف عن هذه النسخة المعدلة بمعرض جنيف 2019 للسيارات.

وذكرت هوندا أن هذا النموذج سيتم انتاجه قريبا، كما أكدت أنها اقتربت بشكل كبير من انهاء تطوير هذا النموذج الحالي، لذلك يتوقع أن يكون الشكل النهائي للسيارة قريب إلى حد كبير جدا من الشكل والتصميم الحالي للسيارة.

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وبما أن هذا النموذج مازال تحت التطوير فلم تذكر هوندا مواصفاته، واكتفت فقط بذكر أنه يحمل محرك كهربائي قوي مخصص لدفع العجلات الخلفية، وبطارية قوية تستطيع تشغيل المحرك لمسافة أقصاها 200 كيلومتر، وهي مسافة جيدة نظرا لحجم السيارة الذي لا يمكنه حمل بطارية أكبر حجما وسعة.

كذلك أمدت الشركة أن البطارية الخاصة للمحرك الكهربائي للسيارة تتمتع بخاصية الشحن السريع، وذلك باستخدام أجهزة الشحن السريعة للسيارات الكهربائية، حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة فقط.