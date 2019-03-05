مازدا سي اكس 30 2020 الجديدة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – ويستمر سيل سيارات الـ SUV مع كشف مازدا عن CX-30 الجديدة في معرض جنيف، وهي أكبر في الحجم من CX-3 وأصغر من CX-5.

وسيتم طرح السيارة رسمياً في الأسواق الأوروبية في منتصف العام الجاري ثم للأسواق العالمية لاحقاً، وبالنسبة لتصميم السيارة فقد صرح رئيس الشركة، أكيرا ماروموتو، بالتالي: “صممنا CX-30 لتكون شريك رئيسي في الحياة اليومية لعملائنا، حيث سيتم إنتاجها في اهم مصانعنا حول العالم لتحظى بمتعة القيادة التي اشتهرت بها مازدا، مع لغة تصميمنا الناضجة”

وحصلت الداخلية على “تصميم مريح وصديق للمستخدم” حسب تصريح الشركة، بمساحة كافية للبالغين، بينما كونها مرتفعة عن سيارات السيدان والهاتشباك التقليدية يضمن رؤية أفضل للطريق وسهولة الدخول والخروج منها كما هو الحال مع أغلب سيارات الكروس أوفر.

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وتستمد السيارة الجديدة قوتها من الجيل الأخير من محركات Skyactive لمازدا، مع عدم الإعلان عن تفاصيل محددة بعد، وإن كان من المتوقع ان تكون مشابهة في مولدات الطاقة لمازدا 3، ما يعني محركات بترولية 1.5 و 2.0 و2.5 لتر، ومحرك ديزل 1.8 لتر لأوروبا، مع توفر نظام دفع رباعي اختياري.

بالمقارنة مع مازدا 3، ازداد الفارق بين الأرض والسيارة بـ 25 مليمتر لـ CX-30، مع 430 لتر كمساحة تخزين في صندوق الأمتعة، مقارنة بـ 295 لتر في مازدا 3.