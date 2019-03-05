نيسان تقترب من إطلاق نافارا الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – أكد نائب رئيس نيسان أمريكا الشمالية، فريد ديبيريز، أن التطوير جاري حالياً على الجيل الجديد من فرونتير (نافارا في الشرق الأوسط)، مؤكداً في تصريح أخير: “لن تحبطوا منها”.

ويتوافق هذا التصريح مع ما ظهر من تلميحات سابقة بالفعل عن قدوم البيك أب الجديدة، حيث صرح تنفيذي آخر لنيسان في يناير لـ Autoblog ان السيارة “على وشك الانتهاء” في التطوير، وفي 2017، صرح تنفيذي آخر أن نافارا القادمة “تبدو ممتازة”.

ويُذكر أن الجيل الحالي من نافارا عتيق بالفعل، إذ بدأ إنتاجه في 2005 قبل حصوله على تحديثات للمحركات والتصميم في 2009.. وقد قام معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة باختبار موديل 2017 ليعطيه تقييم “هامشي” في السلامة، وهو درجة واحدة فقط فوق تقييم “سيئ”.

وستواجه نافارا القادمة منافسة شرسة في سوق البيك اب متوسطة الحجم، تحديداً من أمثال فورد رينجر وجيب جلادياتور، ولكن تظل لنافارا شعبيتها، إذ أن مبيعاتتها ارتفعت 7.1% سنوياُ في 2018 إلى 79,646 نسخة في أمريكا وحدها، ما جعله ثاني أفضل عام للبيك أب على الإطلاق.