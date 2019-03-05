كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تكشف عن سيارتها "Imagine" الاختبارية بتصميم فريد من نوعه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة كيا خلال معرض جنيف الدولي للسيارات عن سيارتها الاختبارية الكهربائية الجديدة Imagine بتصميم فريد من نوعه وقد اعتمدت الشركة على لغة التصميم الجديدة "قناع النمر" حيث كانت بالسابق تعتمد في تصاميمها على "أنف النمر".

وجاءت الواجهة الأمامية بإضاءات LED على شكل جفون النمر حسب ما صرحت به الشركة مع وجود اشارات الالتفاف على غطاء المحرك، وتأتي السيارة بزجاج أمامي ممتد إلى السقف، واستوحت الشركة تصميم المصابيح الخلفية من سيارتها ستينجر، وحصلت السيارة الاختبارية على عجلات بقياس 22 إنش.

داخلية السيارة هي أكثر ما سيدهشك، فهي تحمل 21 شاشة على على لوحة القيادة لكن لا تتوقع أن ترى هذه الشاشات على السيارة الإنتاجية، كما صرح السيد رالف كلوج المدير العام للتصميم الداخلي لشركة كيا أن اضافة الشاشات بهذه الطريقة هي ردة فعل هزلية بسبب المنافسة المستمرة بين بعض شركات السيارات لمعرفة من يمكنه من انتاج سيارة بشاشة أكبر.

من الصعب تحديد فئة السيارة فهي تأتي ما بين الكروس أوفر والسيدان وصرحت الشركة أن السيارة لا تنتمي إلى أي فئة، كما شارك شركة كيا خططها المستقبلية بحيث أنها تريد أن تقدم 16 سيارة تعمل بالكهرباء بحلول عام 2025.