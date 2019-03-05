كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لفترة محدودة.. تخفيضات بأسعار سيارات "MG" في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وكيل سيارات MG في مصر عن تحريك أسعار سيارات الشركة بالسوق المحلي، حيث بلغت أقصى قيمة لهذه التخفيضات 38 ألف جنيه، وكانت على الموديلات التالية:

ZS:

- فئة أولى من 289 ألف و990 جنيه إلى 279 ألف و990 جنيه (تخفيض 10 ألاف جنيه).

- فئة ثانية من 309 ألف و990 جنيه إلى 299 ألف و990 جنيه (تخفيض 10 ألاف جنيه).

- فئة ثالثة من 329 ألف و990 جنيه إلى 319 ألف و990 جنيه (تخفيض 10 ألاف جنيه).

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RX5:

- فئة أولى من 375 ألف و990 جنيه إلى 359 ألف و990 جنيه (تخفيض 16 ألف جنيه).

- فئة ثانية من 400 ألف و990 جنيه إلى 379 ألف و990 جنيه (تخفيض 21 ألف جنيه).

- فئة ثالثة من 435 ألف و990 جنيه إلى 399 ألف و990 جنيه (تخفيض 36 ألف جنيه).

جدير بالذكر أن وكيل سيارات MG في مصر أكد أن هذه الأسعار متاحة بالسوق المحلي لفترة محدودة فقط.