فيديو.. عمرة محرك بونتياك فى 10 دقائق

عرض موقع شركة Hagerty المتخصص فى السيارات الكلاسيكية فيديو لعمرة محرك سيارة بونتياك رياضية أمريكية تبلغ قوته 360 حصاناً , لخص ساعات عمل كبيرة وصلت الى عدة أشهر فى دقائق معدودات.

وكانت شركة بونتياك الأمريكية قد طرحت سيارتها الرياضية الشهيرة موديل 389 ذات ال8 اسطوانات V8 في عام 1959 ، وقدمتها مرة ثانية خلال عام 1966 عندما أصبح المحرك

القياسي للسيارة رياضيا بصيغة GTO.

تم تجهيزها بثلاثة محركات ثنائية من روشستر عام 1964 ، أقواها يولد قوة تقدر ب 348 حصانًا, وفى عام 1965 حصلت على اثني عشر حصانًا آخر ما أبقى على أرقام قوة كبيرة لبونتياك حفظت مكانتها بين شقيقاتها الأمريكيات فورد وكرايسلر.

بدأت عملية إعادة محرك بونتياك للحياتة بعلبة بها 389 قطعة جديدة , الا ان المشكلة التى واجهت المهندس القائم بالعملية هى وجود كتلة بها شرخ ضخم في أحد أسطوانات المحرك , ويظهر فى الفيديو كيف تم التغلب عليها وإعادة المحرك لسابق عهده.

جدير بالذكر أن Hagerty هي شركة تأمين متخصصة في التأمين على السيارات الكلاسيكية تم تأسيسها عام 1984 ومقرها في مدينة ترافيرس بولاية ميتشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر رائدة فى التأمين على السيارات فى جميع أنحاء العالم.