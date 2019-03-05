بنتلي كونتيننتال GT بإصدار مولينر مستوحى من سيارة سباق كلاسيكية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مولينر عن بنتلي كونتيننتال GT رقم 9 قبل تدشينها الرسمي في معرض جنيف للسيارات.. وهي إصدار خاص جديد مصنوع باليد، وستقتصر مولينر على صنع 100 نسخة فقط منها، بينما تم استخدام رقم 9 هنا تقديراً لسيارة سباق بنتلي Blower الأسطورية التي شاركت في سباقات Le Mans.

كل واحدة من المئة نسخة للإصدار الخاص ستحصل على زخرفات خشبية مأخوذة من نفس مقعد سيارة السباق المذكورة، والذي تم إزالته ضمن عملية ترميم أخيرة، حخيث تم وضع قطعة الخشب في الصمغ قبل وضعها في منتصف العداد المركزي لشاشة العرض الدائرية.

ويستمر الإلهام من سيارة السباق في باقي لمسات المقصورة، مثل زخرفة “دوران المحرك” الخاصة من الألومنيوم على الكونسول الأوسط، والتي كانت مشهورة في سيارات السباق في العشرينات والثلاثينات لخفضها لانعكاسات الإضاءة.

ويمكن شراء السيارة بطلاء خارجي أخضر أو أسود، مع شارات كثيرة لـ “رقم 9” وجرافيك أمامي مماثل لشبكة التهوية، كما حصلت على جنوط 21 إنش وحزمة ألياف كربونية خارجية.

مولد الطاقة يظل مماثل لموديلات كونتيننتال GT الأخرى، ما يعني محرك W12 توربو مزدودج سعة 6.0 لتر بقوة 626 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر، لتتسارع السيارة إلى 96 كم\س في 3.6 ثانية بسرعة قصوى 333 كم\س.