بنتلي كونتيننتال GT معدلة بفخامة لا تضاهى

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة التعديلات Startech المملوكة لبرابوس الألمانية عن أول صور رسمية لبنتلي كونتيننتال GT المعدلة بمواصفاتها النهائية المدهشة، خاصة في الداخلية التي غيرت الشركة فيها كل شيء تقريبا، وإن كانت تعديلات الخارجية غير مبهرة لهذه الدرجة.

قامت Startech بإضافة حزمة إيروديناميكية تشمل مكونات كربونية اختيارية وجنوط 22 إنش، مع خفض نظام التعليق، وكله بهدف إعطاء السيارة مظهراً أكثر عدوانية.. لتحصل الـ GT على تصميم جديد للمقدمة بغرض تحسين تدفق الهواء البارد للمحرك والمكابخ الأمامية وتحسين الثبات.

المصد الأمامي الجديد يعطي الكوبيه مظهراً أقرب للكوبيه بفضل التصميم الجناحي المشابه لسيارات فورمولا 1.. وبالنظر للجوانب، نرى أغطية المرايا الكربونية وزخرفات سوداء مصقولة، وإطارات Pirelli P Zero عالية الأداء.

بالانتقال للخلفية، نرى أن المصد حصل على ناشر كربوني ووحدة إضاءة LED مركزية تعمل كمصباح ضباب خلفي وكإضاءة احتياطية.

الداخلية ربما هي الأكثر إثارة هنا، حيث حصلت على جلود بنية ورمادية مثيرة للاهتمام، مع استخدام تصميم مربعات موحد حتى في فرش الأرضية، مع زخرفات كربونية مصقولة تحل محل الزخرفات الخشبية للموديل القياسي، ونترك الصور لكم للحكم عليها بأنفسكم.