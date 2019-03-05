مرسيدس EQV الاختبارية الكهربائية تكشف نفسها

الخليج ٣٦٥ نت – خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019، تم الكشف عن نموذج مرسيدس EQV الاختبارية، والتي تعد نسخة كهربائية بالكامل من V-Class الإنتاجية.

أكدت الصانعة الألمانية أنها ستكشف عن النسخة الإنتاجية من النموذج خلال معرض فرانكفورت القادم للسيارات لشهر سبتمبر، بينما تفتتح مرسيدس شريحة جديدة للسيارات الكهربائية بفئة الميني فان.

تأتي EQV مع محرك كهربائي قوته 204 حصان يتصل ببطارية قدرتها 100 كيلوواط كي تكفى مدى يبلغ 400 كم بالشحنة الواحدة، حيث تأتي الميني فان مع نظام دفع كهربائي مدمج يعرف اختصاراً باسم eATS، وهو ما يضم المحرك الكهربائي والناقل ذو المعدلات الثابتة بجانب نظام التبريد مجموعة الكترونيات مثبتة جميعاً بالمحور الأمامي.

تستطيع الميني فان بلوغ سرعة أقصاها 160 كم/س، كما تتوفر بميزة شحن سريع تضيف مدى 100 كم خلال 15 دقيقة فقط، ولا تؤثر البطارية على سعة مقصورة السيارة بفضل تثبيتها أسفل الأرضية، مع إمكانية إتاحة الميني فان بعدة نسخ تحمل 6 أو 7 أو 8 مقاعد، سواء كانت تلك المقاعد متصلة أو منفصلة.

ورغم أنه يسهل تمييز نموذج EQV الاختبارية بكونها تستند على V-Class المعروفة، إلا أنها تحمل أيضاً العناصر التصميمية المميزة الخاصة بعلامة EQ الكهربائية التابعة لمرسيدس، ما يتضمن شبك أمامي من الكروم ذو أضواء LED بجانب مصابيح LED أمامية ومنافذ تهوية كبيرة في الرفارف الأمامية التي تحتضن عجلات 19 إنش ذات تصميم ديناميكي بزخرفات زرقاء.

هذا وداخل المقصورة، نجد كسوة مزدوجة الألوان، حيث أن الجزء العلوي يسيطر عليه اللون الأزرق، في حين يغلب الأسود على القسم السفلي من خلال تبني لوحة القيادة كسوة جلدية كاملة بلون أزرق منتصف الليل مع لمسات من اللون الذهبي الزهري، في حين تأتي مساند الأذرع مكسوة بجلد نابا الأزرق، في حين أن المقاعد مغطاة بجلد نابا الأسود الذي يضم تطريزات ذهبية زهرية كذلك.