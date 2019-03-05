لامبورجيني أفينتادور SVJ رودستر تنطلق بقوة 770 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن معرض جنيف 2019 سيكون حافلاً بسيارات الكشف ذات الأداء العالي، مع تقديم لامبورجيني لأفينتادور SVJ رودستر عقب ساعات من تدشين مرسيدس AMG GT R رودستر.

وتستمد أفينتادور SVJ رودستر قوتها من محرك V12 هائل سعة 6.5 لتر بقوة 759 حصان وعزم دوران 720 نيوتن.متر، متصل بجير 7 سرعات ونظام دفع رباعي، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 2.9 ثانية وإلى 200 كم\س في 8.8 ثانية، مع سرعة قصوى مقدرة عند 350 كم\س.

مواصفات الأداء تلك شبه مطابقة لنسخة الكوبيه باستثناء أن السيارة أبطأ بالكاد في التسارع إلى 100 كم\س لكونها أثقل بـ 50 كيلوجرام من الكوبيه .. مع ذلك تأتي الرودستر الجديدة بسقف كربوني يتكون من لوحين منفصلين، كل واحد يزن 6 كيلوجرام، مع إمكانية إزالة الألواح سريعاً وتخزينها أسفل غطاء المحرك الأمامي.

لضمان راحة المقصورة عند إزالة السقف، توجد نافذة خلفية صغيرة يمكن رفعها أو خفضها بضغطة زر، كما تحتوي الداخلية على لوحة عدادات رقمية ونظام ملاحة GPS وتطبيق أبل كاربلاي.

وتشمل مميزات السيارة إمكانية توجيه العجلات الخلفية، ومكابح سيراميكية كربونية وعواميد مضادة للانقلاب، أكثر ثباتاً بـ 50% من المستخدمة في أفينتادور SV رودستر، كما تأتي بنظام إيروديناميكي فعال يتغير أوتوماتيكيا حسب الظروف المختلفة لتحقيق أعلى نسبة قوة دفع سفلية أو أقل نسبة سحب ممكنة لرفع الأداء قدر الإمكان.

وسيقتصر الإنتاج على 800 وحدة من لامبورجيني أفينتادور SVJ رودستر، ليبدأ توصيل الطلبيات في هذا الصيف بسعر 573,966 دولار (2.14 مليون ريال).