55 فولكس واجن للبيع ب350 ألف دولار

عرض أحد الأشخاص في كندا مجموعة من 55 سيارة ميكروباص قديمة من فولكس واجن للبيع مقابل 350 ألف دولار .

وذكر موقع "رود تراك" المتخصص فى شئون السيارات أن جميع السيارات المعروضة في حالة جيدة , الا انه لم يذكر فى الإعلان

كم عاماً ظلت فيه تلك السيارات على هذا الحال , خاصة أن أغلبها يعانى من الإهمال والصدأ نتيجة طول فترة مكوثها فى العراء.

وبدلاً من مواجهة مشكلة بيع كل سيارة على حدة

، طلب البائع مبلغ 350 ألف دولار أمريكي لجميع سيارات فولكس فاجن , وبذلك أصبح سعر كل سيارة يبلغ 6364 دولارًا وهو ليس سيئاً خاصة ان بعض هذه السيارات نادرة جدًا ومرغوبة أكثر الآن.

الطريف أن الإعلان ذكر أن المشتري سوف يكون مسئولاً عن إزالة السيارات من موقعها الحالى والذى سيتكلف 500 دولار.