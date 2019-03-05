55 فولكس واجن للبيع ب350 ألف دولار

عرض أحد الأشخاص في كندا مجموعة من 55 سيارة ميكروباص قديمة من فولكس واجن للبيع مقابل 350 ألف دولار .
وذكر موقع "رود تراك" المتخصص فى شئون السيارات أن جميع السيارات المعروضة في حالة جيدة , الا انه لم يذكر فى الإعلانكم عاماً ظلت فيه تلك السيارات على هذا الحال , خاصة أن أغلبها يعانى من الإهمال والصدأ نتيجة طول فترة مكوثها فى العراء.
وبدلاً من مواجهة مشكلة بيع كل سيارة على حدة
الطريف أن الإعلان ذكر أن المشتري سوف يكون مسئولاً عن إزالة السيارات من موقعها الحالى والذى سيتكلف 500 دولار.
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