رنج روفر سينتينل هي حصن مصفح على عجلات

الخليج ٣٦٥ نت – العالم قد يكون مكاناً خطراً للبعض، خاصة للأثرياء وحاملي المناصب، ولهؤلاء توجد شركات كثيرة متخصصة في صنع سيارات مدرعة للحماية.. وبينما معظم هذه الشركات هي طرف ثالث منفضل عن الصانعة الرئيسية، تقوم لاندروفر بلعب دور هام هنا عبر قسم العمليات الخاصة التابعة لها، والذي قدم سيارة رنج روفر سينتينل المدرعة لأعوام.

والآن كشفت لاندروفر عن أحدث نسخ سينتينل قبل تدشينها رسمياً في معرض الشرطة والأمن القومي البريطاني في الخامس من مارس.. وتأتي الرنج روفر الخاصة بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بشاحن خارق “سوبرتشارجر” بقوة 375 حصان، وهو رقم قد يبدو متواضعاً نوعاً ما، إلا أنه أفضل بـ 39 حصان من النسخة السابقة.

بفضل القوة الإضافية، تتسارع سينتينل الجديدة إلى 96 كم\س في 9.8 ثانية بسرعة قصوى 193 حصان، ومرة أخرى، قد تبدو هذه المواصفات محدودة إلا أن لاند روفر أشارت إلى أن السيارة تحمل ما يفوق طن كامل من الدروع والزجاج المصفح.

لتحمل الوزن الهائل، تأتي سينتينل بتحديثات واسعة للشاسيه ونظام التعليق والمكابح وأنظمة الثبات الإلكتروني.. كما قامت الشركة بتحسين الداخلية ووضعية المقاعد لتوسيع المكان، مع إضافة نظام المعلومات الترفيهية Touch Pro Duo الذي يشمل شاشتين 10 إنش.

بطبيعة الحال، الغرض النهائي لهذه السيارة هو الحماية، وهذا الموديل يقوم بذلك على أكمل وجه، إذ بإمكانه مقاومة الرصاص بمختلف أنواعه وحتى بعض المتفجرات.

من مميزات السيارة الأخرى هو جنوط خاض 20 إنش بنظام خاص للقيادة على إطارات مثقوبة، ما يمكن السيارة من القيادة لخمسين كيلومتر بسرعات تصل إلى 80 كم\س حتى مع تضرر الإطارات بشكل عميق.