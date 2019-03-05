كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبورجيني تكشف الستار عن "أفينتادور SVJ رودستر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزاحت شركة لامبورجيني الستار عن أجدد سياراتها وواحدة من أسرع ما أنتجت الشركة، أفينتادور SVJ رودستر.

تتميز أفينتتادور SVJ بالتصميم الهجومي الذي يستمد جذوره من شقيقتها الكوبيه بتصميم الواجهة الأمامية ومداخل التهوية، ويحمل النصف الثاني من السيارة تصميم مختلف يناسب هوية السيارة وسقفها المكشوف كما يظهر في غطاء المحرك والرفارف الخلفي. وتتميز السيارة بسقف قابل للفك والتركيب مصنوع من الكربون فايبر. توفر داخلية السيارة بيئة فاخرة وتقنيات حديثة تشمل نظام أبل كاربلاي ونظام ملاحة GPS.

تحمل السيارة محرك V12 ينتج 770 حصان ويسمح بإطلاق السيارة إلى سرعة 100 كم/س خلال 2.9 ثانية وإلى سرعة 200 كم/س خلال 8.8 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى أكثر من 350 كم/س.

ستنتج لامبورجيني فقط 800 سيارة حول العالم من أفينتادور SVJ روديستر، سيبلغ سعر كل منها ما يعادل 2,150,000 ريال سشودي.