بوجاتي لافواتيور نوار أغلى سيارة في العالم سعرها ٧١ مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تشويقات بوجاتي الأخيرة عن نيتها صنع سيارة حديثة مستوحاة من تايب 57 SC اتلانتيك الكلاسيكية، قامت الصانعة الفرنسية اليوم بتدشين طراز لافواتيور نوار خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019، والذي يعني بالفرنسية “السيارة السوداء”، حيث أنها نسخة فريدة لا يوجد سوى واحدة منها بالعالم.

أعلن ستيفان وينكلمان، مدير بوجاتي التنفيذي، أن لافواتيور نوار هي ببساطة تجسيد للسيارة الرياضية الفائقة، حيث أنها مستندة على هايبركار شيرون التي تضيف لها هيكل مذهل مثير للإعجاب والجاذبية.

يأتي الهيكل الخارجي مغطى بالكامل بلون أسود لامع مع ألواح ألياف كربون مصنوعة يدوياً، دون وجود أي عوائق للانسيابية الفائقة في سلاسة التصميم، فنجد أن المصدات مدمجة كجزء متداخل من الهيكل، في حين تستوحي النوافذ تصميمها من زجاج خوذات الدراجات، كما يتدفق الزجاج الأمامي متصلاً بالنوافذ بحرية تامة مع وجود شبك بوجاتي التوقيعي بالمقدمة ومصابيح LED الأمامية الممتدة أعلى الرفارف الجانبية.

Advertisements

من حيث المحرك، لن نتفاجئ من وجود W16 رباعي التيربو سعة 8 لتر ذو قوة 1,500 حصان وعزم 1,600 نيوتن.متر المستخدم بطرازات شيرون وديفو، حيث يشهد على قوتها الهائلة وجود 6 أنابيب عادم خلفية.

هذا وتعد بوجاتي لافواتيور نوار هي أغلى سيارة جديدة في العالم بعد أن تم بيعها مقابل 16.7 مليون يورو (71 مليون ريال)، حيث تشير بعض التقارير لكون المالك هو رئيس مجموعة فولكس واجن السابق، فرديناند بيتش، كي يضيفها إلى مجموعته الواسعة التي تضم عدداً من سيارات سباقات بطولة لو مان.