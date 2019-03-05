بينينفارينا باتيستا 2020 الكهربائية تنطلق بقوة 1,900 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة بينينفارينا الإيطالية عن طراز باتيستا 2020 الكهربائية الجديدة كلياً، والتي تم تلقيبها “أول هايبركار فاخرة كهربائية في العالم”، بعد تدشينها بمعرض جنيف للسيارات.

تأتي باتيستا 2020 مع تصميم أنيق يذكرنا بعدد من تصميمات الشركة السابقة مثل فيراري سيرجيو، حيث يمتلك الموديل واجهة أمامية رياضية مع شريط إضاءة LED مميز.

بالانتقال للخلف، سنرى هيكل انسيابي ومقصورة قيادة دائرية التصميم مع سقف طويل، مصابيح خلفية طافية، جناح خلفي نشط ذو خاصية مكابح هوائية، بجانب وجود عجلات 21 إنش خفيفة الوزن ذات 6 مكابس مكابح سيراميك كربوني.

تركز المقصورة على السائق وتأتي مع مقود من ألياف الكربون ولوحة عدادات رقمية مبسطة بشاشتين على كلا الجانبين، حيث تركز الشاشة اليسرى على الأداء في حين تهتم اليمنى بنظام الترفيه المعلوماتي، كما يوجد نحو الأسفل قليلاً أيضاً اثنين من الشاشات الدائرية الصغيرة بجانبي السائق، فنجد واحدة لناقل الحركة والأخرى لأنماط القيادة.

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في كافة أنحاء المقصورة يمكن ملاحظة وجود مزيج من الخامات عالية الجودة، ما يتضمن الجلد المطرز، الألمنيوم وألياف الكربون، بجانب وجود إضاءة محيطية والعديد من خيارات التخصيص، في حين يأتي الشاصيه بالكامل من ألياف الكربون.

تأتي باتيستا 2020 مع بطارية قدرتها 120 كيلوواط متصلة بأربعة محركات كهربائية قوتها الإجمالية 1,900 حصان و2,300 نيوتن.متر للعزم بدفع رباعي ودعم للتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من ثانيتين، حيث يمكن الوصول لسرعة 300 كم/س خلال أقل من 12 ثانية مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كم/س ومدى يبلغ 450 كم بالشحنة الواحدة.

هذا وسيبدأ إنتاج باتيستا 2020 في العام القادم، ما سيكون محدوداً على 150 وحدة فقط، وهو ما سيتم توزيعهم على أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.